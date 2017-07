126.300 euros de subsídios na última reunião descentralizada da Câmara de Oliveira do Bairro 31 jul 2017, 11:04 A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro aprovou diversos apoios extraordinários a associações do Concelho, num total de 126.230 euros, naquela que foi a última reunião de descentralizada, que desde abril percorreu as quatro freguesias do concelho. Na atribuição destes apoios, o presidente, Mário João Oliveira, "reiterou a importância do tecido associativo e de cada associação em particular na prestação de serviços à comunidade." A Associação Humanitária dos Bombeiros de Oliveira do Bairro (AHBVOLB) viu ser aprovada uma comparticipação financeira de 25.000 euros para a compra de 35 fatos de proteção individual. O Conservatório de Artes e Comunicação – Filarmónica União de Oliveira do Bairro vai receber uma comparticipação financeira de 10.000 euros. O Rancho Folclórico As Vindimadeiras da Mamarrosa obteve uma comparticipação financeira de 3.000 euros para a aquisição de novos trajes,. A Associação dos Amigos de Perrães vai receber 12.000 eudos para a aquisição de uma viatura e 6.000 euros para a colocação de um relvado sintético nas suas instalações. No âmbito do Desporto, foram aprovados dois contratos programas de desenvolvimento desportivo, com o Oliveira do Bairro Sport Clube, com atribuição de um apoio extraordinário no valor de 10.000 euros e com a Associação Desportiva e Recreativa da Palhaça (ADREP), no valor de 40.000 euros. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)