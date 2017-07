Aveiro é "município estrela dos que mais impostos cobram" - Nelson Peralta (BE) 31 jul 2017, 11:04 O Bloco de Esquerda concorre pela primeira vez a todos os orgãos autárquicos em Aveiro, tendo sido a primeira estrutura partidária a formalizar a entrega das listas no tribunal, o que sucedeu esta segunda-feira de manhã (c/áudio). "Significa que temos força e capacidade organizativa bastante grande, com grande apoio e influência social, pelo trabalho que temos desenvolvido no concelho, na defesa dos direitos da população, nomeadamente nos transportes públicos e para acabar com impostos que estão no máximo", referiu hoje Nelson Peralta, candidato à Câmara, sublinhando a entrega de listas paritárias, com 52 por cento de mulheres. Atualmente, o Bloco tem em Aveiro um deputado municipal e um eleito na União de Freguesias Glória e Vera Cruz. "Queremos reforçar a votação em todos os orgãos, é essencial eleger nas Juntas, alargar na Assembleia Municipal eleger vereadores para poder rasgar a maioria absoluta", adiantou o cabeça de lista oara o executivo. Nelson Peralta reagiu às declarações do presidente da Câmara ao destacar o desempenho municipal no pagamento da dívida. "Ribau Esteves apresenta o município de Aveiro como o município estrela no País, por estar no top das câmaras que mais impostos cobram, que mais aumentaram impostos. Este esbulho fiscal é o que mais valoriza na sua política. Há quatro anos, não disse que ia aumentar impostos. O que diz em campanha tem valor relativo, como o alcatrão eleitoral, como os cheques associação a a associação", criticou [ouvir declarações desenvolvidas nas galerias relacionadas]. Notícias Relaccionadas 31 jul 2017, 09:49 Aveiro: Existem condições para antecipar fim das exigências do PAM Classifique esta notícia: Sem classificação

