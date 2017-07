Aveiro: Existem condições para antecipar fim das exigências do PAM 31 jul 2017, 09:49 "Continuando com o bom nível de execução" do Plano de Ajustamento Municipal (PAM) e a "qualidade de gestão financeira", a Câmara de Aveiro "tem condições objetivas, como o presidente já assumiu publicamente em vários momentos, de antecipar em dois ou três anos" o fim das contrapartidas pelo empréstimo de 90 milhões de euros. É o que lembra um comunicado da presidência da Câmara hoje divulgado a pretexo dos resultados do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses de 2016. O objetivo fixado no PAM é de alcançar em 2023 o rácio de 1,5 entre a receita e a dívida, libertando então a Câmara e os cidadãos "de um conjunto de obrigações legais como a de ter os impostos nos níveis mais elevados que a Lei define." O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2016 "dá nota da excecional recuperação financeira da Câmara Municipal de Aveiro." "Esse resultado agora constatado e partilhado publicamente por uma entidade independente, a Ordem dos Contabilistas Certificados, tem uma nota especial pelo facto de subscrever o balanço muito positivo que temos feito da reforma profunda implementada com sucesso na Câmara no presente mandato autárquico", refere a edilidade, "De facto, reduzimos em 45 milhões de euros a dívida da Câmara (cerca de um terço da dívida total) nos três primeiros anos, em 2014, 2015 e 2016, fruto das medidas que implementámos de racionalização da despesa e da receita, num trabalho intenso que garantiu a capacidade de investimento nos serviços públicos essenciais". Esta "relevante redução da dívida foi conseguida antes de chegar à Câmara o empréstimo de 86 milhões de euros do Fundo de Apoio Municipal", a pagar durante 20 anos, que está a permitir fazer o pagamento da restante dívida, "garantindo agora uma boa capacidade de investimento sem limitações legais." A Câmara Municipal de Aveiro ainda tem a quarta maior dívida do País (em valores absoluto e em 308 Municípios). "Temos de a continuar a reduzir mantendo uma boa capacidade de investimento, o que estamos a conseguir e vamos conseguir concretizar no quadro da execução do PAM.", lembra a presidência. A Câmara refere ainda que está no grupo dos dez municípios portugueses com maior independência financeira, "o que se reveste de grande importância para o trabalho de consolidação da recuperação financeira que estamos a fazer e para a sustentabilidade do investimento que estamos a fazer e queremos intensificar, pagando sempre a tempo e horas a todas as entidades a quem compramos bens e serviços." Notícias Relaccionadas 28 jul 2017, 15:08 Aveiro: PS recusa equipa "de um homem só, ao estilo latifundiário" e que quer tirar o ´colete´ do PAM num mandato Classifique esta notícia: Sem classificação

