A estátua de Egas Moniz colocada na Casa Museu do médico prémio nobel, em Avanca, "é um objeto, no mínimo questionável".



Esta a posição assumida pelos eleitos do PS na Câmara de Estarreja transmitida em reunião de executivo por Fernando Mendonça.



Desde logo, é questionada a prioridade do investimento: cerca de 35 mil euros que assinalou em junho os 90 anos da invenção da Angiografia Cerebral pelo cientista avancanense.



Os socialistas lembram que, mesmo em Avanca, "haveria muito onde aplicar tal quantia com maiores benefícios para a comunidade".



Ressalta logo à ideia do PS a sede do Cine Clube de Avanca, equipamento cultural de "grande via" com obras de conclusão paradas há 16 anos, que deveria servir para o trabalho da coletividade na área do cinema, especialmente de animação, em que é uma referência nacional.



O PS entende que a Casa Museu Egas Moniz "é por si só o grande momento local à memória do homem".



Fernando Mendonça, especialista em história da arte, coloca várias reticências à estátua, nomeadamente "na sua estética e resultado", sendo qualificada como obra "demasiado vulgar, inexpressíva e simplista."



Uma homenagem em forma de estátua merecia, por isso, para os eleitos do PS, "um melhor cuidado" e não uma "enxertia de uma cabeça num corpo que nada tem a ver com ela", entre outros reparos apontados.