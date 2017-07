A recriação histórica vai já na sua 21.ª edição e, até 12 de agosto, transformará 33 hectares do centro histórico da cidade, com cenários, figurantes, espetáculos, tabernas, mercados, jogos e música característicos do século XIV, recorrendo, para o efeito, a cerca de 70 companhias e coletividades, assim como a 400 voluntários.



O acesso ao recinto faz-se mediante a aquisição de uma pulseira livre-trânsito ou um bilhete diário, após o que as mais de 20 áreas temáticas disponíveis no evento - nove das quais com entrada paga adicional - passam este ano a reorganizar-se em roteiros mais complexos, juntando várias propostas sob um mesmo tópico turístico medieval (ler artigo).