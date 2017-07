Abertas candidaturas à Bolsa Nacional de Espécies Florestais Autóctones 30 jul 2017, 21:11 O próximo período de candidaturas à Bolsa Nacional de Espécies Florestais Autóctones decorre de 28 de julho até 30 de setembro de 2017, aberto a todas as entidades que tenham responsabilidade de gestão de terrenos públicos ou comunitários (baldios), contando com uma disponibilidade inicial de 211 125 plantas de 48 espécies florestais autóctones.

O Regulamento e os formulários de candidatura estão disponíveis no site www.quercus.pt através do separador Projetos - Floresta Comum ou no www.florestacomum.org/candidaturas. Com 7 edições, o projeto Floresta Comum já disponibilizou mais de 647.737 plantas de 60 espécies autóctones que foram plantadas em terrenos públicos e comunitários (baldios). Desde a primeira fase de candidaturas à Bolsa Nacional de Espécies Florestais Autóctones em 2012, tanto a solicitação, como a oferta de plantas, tem aumentado. Em 2016, foram solicitadas cerca de 387 mil plantas em 86 candidaturas. De acordo com as disponibilidades dos quatro viveiros do ICNF, I.P. - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, foram distribuídas 201.560 plantas, as quais foram plantadas entre novembro de 2016 e março de 2017. Tem sido grande o envolvimento da Administração Local nestas ações de (re)arborização, através dos Municípios e Juntas de Freguesia, pelo que o projeto Floresta Comum passa por disponibilizar cada vez mais plantas e, no futuro, por constituir também uma bolsa de plantas para os terrenos privados. O Floresta Comum é uma parceria entre a Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza, o ICNF, I.P. - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, e a UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Esta parceria surgiu com o objetivo de incentivar a criação de uma floresta autóctone com altos níveis de biodiversidade e de produção de bens e serviços de ecossistema. É parcialmente financiado pelo projeto Green Cork – reciclagem de rolhas de cortiça e conta com o mecenato da REN – Redes Energéticas Nacionais. As vantagens em melhorar a composição da floresta portuguesa, com recurso a espécies autóctones como carvalhos, medronheiros, castanheiros ou sobreiros, entre outras, são evidentes. Em comparação com as espécies introduzidas, esta floresta está mais adaptada às condições climáticas locais, sendo por isso mais resistente a pragas, doenças, longos períodos de seca ou de chuva intensa. Após aprovação das candidaturas e mediante a disponibilidade em plantas nos viveiros do ICNF, foram já distribuídas cerca de 623 mil plantas nas 5 campanhas decorridas, com uma evolução de 53 mil na campanha de 2012/13 para as 201 mil na última campanha de 2016/2017. O Núcleo Regional de Aveiro da Quercus apela às câmaras municipais, juntas de freguesia, associações ou assembleias de compartes com responsabilidades na gestão de terrenos públicos ou comunitários na região que se candidatem ao projeto e disponibiliza-se para dar apoio às iniciativas de (re)arborização. Convida ainda os interessados a visitar o Projeto Cabeço Santo, em Águeda, para que possam conhecer e acompanhar os trabalhos de recuperação ecológica realizados no Caramulo, nos últimos 10 anos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)