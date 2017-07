“Kashtiban", do iraniano Majid Esmaeli-Parsa, é o grande vencedor do AVANCA 2017 30 jul 2017, 20:16 “Kashtiban” do realizador iraniano Majid Esmaeli-Parsa arrebatou o Prémio Cinema para a Melhor Longa-metragem e Prémio Fotografia (Mohammed Fakouri), tornando-se, assim, o grande vencedor do “21º Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia – AVANCA 2017”, anunciou a organização



Chegaram ao fim 10 dias de festival, incluindo competições, conferências e workshops internacionais e exposições, assim como a atribuição de prémios a filmes e autores de 11 países.



“Heyvan” de Barham & Bahman Ark, igualmente do Irão, recebeu o Prémio de Melhor Curta Metragem.



A organização distinguiu ainda com Menções Especiais as longas–metragens “Marisa en los bosques” de Antonio Morales (Espanha) e “Foro Íntimo” de Ricardo Mehedff (Brasil). Este último filme foi também distinguido com o Prémio Melhor Ator, atribuído a Gustavo Werneck.



Na animação, “Scrambled” do holandês Bastiaan Schravendeel foi distinguido com o Prémio Melhor Animação e “And the moon stands still” de Yulia Ruditskaya (Bielorússia, Alemanha e EUA) recebeu uma Menção Especial. Surpreendentemente o Prémio Estreia Mundial foi para “Loop” dos muito jovens Manuel Caeiro e Valério Marques, finalistas da Escola Val do Rio.



A “Competição Avanca” reuniu obras produzidas ou co-produzidas na região, tendo sido distinguida a animação “Fim da linha” de Paulo D´Alva e António Pinto, o documentário “Canil” de Miguel Marques e a longa metragem “Ad Ventum” de Barbara Mateos.



O Prémio Estreia Mundial foi para “Antes que a noite venha – falas de Antígona” de Joaquim Pavão e “Canil”.



Os documentários “Flames” dos norte-americanos Zefrey Throwell e Josephine Decker e “Pelerinaxes” de Simone Saibene (Espanha) venceram ex-aequo o Prémio Televisão.



A obra portuguesa “Ba(p)tismo de Terra” de Vanessa Rodrigues recebeu uma Menção Especial e o filme “Homestay” de Lolo Arziki (Cabo Verde) ganhou o Prémio Estreia Mundial Televisão.



O prémio vídeo foi atribuído a “Her” de Grace Guo (China) e o Prémio Sénior a “El inconveniente” de Adriana Yurcovich (Argentina).



O Prémio Estreia Mundial neste âmbito distinguiu a obra portuguesa “O maravilhoso Reino da Terra” de Carlos Silveira. O júri destes prémios foi constituído pelo realizador Rui Filipe Torres, a jornalista Ana Teresa Silva, a artista plástica Cibele Saque e a arquiteta Cláudia Bordalo.



A competição “Trailer in Motion” distinguiu o trailer “Frames Roots” de André Spenser (Suécia) e o videoclipe “Pena Verde” da realizadora portuguesa Ana Filipa Flores. O júri foi constituído pelos críticos Germano Campos, Nuno Reis, pelo músico Sérgio Ferreira e pela cineclubista Fátima Cabral.



O Prémio Eng. Fernando Gonçalves Lavrador, em homenagem póstuma a um dos mais relevantes investigadores portugueses na área da semiótica, estética e teoria do cinema, distinguiu a investigadora Szilvia Ruszec da University of Southern California (EUA) e atribuiu uma Menção Honrosa a Veronique Chance da Anglia Ruskin University (Reino Unido).



No total, seis júris constituídos por 37 individualidades de 10 países atribuíram 18 prémios e 7 menções especiais.



O AVANCA é uma organização do Cine-Clube de Avanca e Câmara Municipal de Estarreja com o apoio do ICA/Ministério da Cultura, Instituto Português do Desporto e da Juventude, Região de Aveiro, FCT, Junta de Freguesia e Paróquia de Avanca, Agrupamento de Escolas de Estarreja, para além de várias organizações internacionais e entidades locais.

