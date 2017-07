UA: Mérito do Prof. Casimiro Pio reconhecido com título "Coordenador Científico Honorário do CESAM" 30 jul 2017, 10:52 O Conselho Científico do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da Universidade de Aveiro (UA) deliberou por aclamação, na sua última reunião plenária (7 de julho), a atribuição do título de Coordenador Científico Honorário do CESAM ao Professor Doutor Casimiro Pio. Este título representa o reconhecimento, por parte dos membros integrados do CESAM, do percurso exemplar do Prof Casimiro Pio na construção e coordenação científica desta Unidade de Investigação da UA desde a sua génese. É reconhecido a Casimiro Pio uma gestão integradora do CESAM, pautada pela transparência nos procedimentos inerentes ao cargo. Sob a sua coordenação, o Centro atingiu a reputação de excelência no panorama nacional das Unidades de Investigação na área do Ambiente e do Mar. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

