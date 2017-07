A Mistolin, com instalações fabris em Vagos, "adapta-se e reinventa-se por forma a dar resposta à crescente sofisticação de consumo e mercado".



Após um quarto de século de atividade, o fabricante de produtos de limpeza e higiene aposta numa imagem renovada.



Mistolin Company é a nova designação corporativa das empresas procurando, assim, ir ao encontro de um "paradigma de driven by science, assente em cinco vetores: market, brands, research, filling e logistics."



"Desde a sua génese, teve como missão disponibilizar ao mercado soluções de limpeza e detergência capazes e eficientes, sempre a preços competitivos", refere a empresa em comunicado.



A Mistolin, no decurso da sua atividade, foi introduzindo novos produtos e alargando as suas gamas para satisfazer as necessidades do cliente.



"Além disso, com o mercado cada vez mais exigente, a Mistolin alargou os serviços complementares e investiu em recursos humanos, técnicos e laboratoriais, numa clara aposta em criar fatores distintivos e diferenciadores", refere a nota de imprensa.



Agora, para "dar resposta aos desafios permanentes e constantes nos mais diversos pontos geográficos, a Mistolin investe e reinventa-se, crescendo em produtos e serviços, implementando um novo conceito, ampliando o seu parque industrial e assumindo a responsabilidade de apoiar os clientes e parceiros em toda a sua supply chain."



A Mistolin Company quer ser "o parceiro 360 que acompanha e apoia desde o início ao fim do processo, passando por todas a etapas de estudo de mercado, distribuição e comunicação no ponto de venda."



Fundada em 1992, integra o MSTN Group, uma empresa de capital 100% portuguesa especialista na produção de todo o tipo de detergentes líquidos.