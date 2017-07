´Aliança com Aveiro´ indica Luis Souto de Miranda para 1º da Assembleia Municipal / Candidatos a vereadores com novidades 29 jul 2017, 19:07 Luis Souto de Miranda, 52 anos, é o primeiro candidato da lista da coligação do PSD-CDS-PPM para a Assembleia Municipal de Aveiro. O docente e investigador da área da biologia na Universidade de Aveiro tem atividade associativa cultural, nomeadamente na Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e Cultural da Região de Aveiro (ADERAV) e na Confraria dos Ovos Moles de Aveiro. Irmão de Alberto Souto de Miranda, ex-presidente da Câmara de Aveiro pelo PS, Luis Souto, é próximo do PSD embora atualmente não mantenha militância ativa. "Aceitei o desafio, porque entendo que os cidadãos não devem allhear da vída política e cívica, e pela oportunidade de ser útil à terra em que nasci e vivo. Entendo este convite como uma aposta na abertura à sociedade civil, um sinal que o candidato à Câmara e os partidos estão decididos a brisa marítima de Aveiro para arejar a vida política, arriscando trazer para a linha da frente pessoas que dão apenas como garantia a fidelidade ao nosso concelho e à nossa região", afirmou o primeiro candidato à Assembleia Municipal, que é estreante. Ao contrário do que sucedeu há quatro anos, em que foram divulgados os três primeiros nomes, a coligação decidiu desta vez deixar para momento posterior a apresentação da lista completa de candidatos à Assembleia Municipal. António Nogueira Leite, presidente da Assembleia Municipal, surge agora como mandatário político da lista. Cinco primeiros com duas caras novas Para a Câmara, Ribau Esteves fez mudanças nos vereadores que o acompanharam no executivo durante o mandato atual, deixando fora Raquel Madureira (CDS). A lista é composta da seguinte forma: 2 Jorge Ratola, 3 Rita Carvalho (jurista, assessora Polis Ria), 4 João Machado (JSD, economista), 5 Miguel Capão Filipe, 6 Rosário Carvalho , 7 Teresa Grancho, 8 Paulo Marques, 9 Lacerda Pais. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

