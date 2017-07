“ESTA’gente”: criação + workshop de percussão criativa orientado por Bruno Estima e Artur Carvalho 29 jul 2017, 18:04 “ESTA’gente” é uma criação artística de Bruno Estima e Artur Carvalho, encomendada pelo Município de Estarreja para a 2.ª edição do ESTAU – Estarreja Arte Urbana. Pretende-se com este projeto envolver a comunidade num processo criativo conjunto, em que todos têm o seu lugar, espelhando o diálogo artístico e comunitário que o ESTAU quer gerar na cidade.



Este projeto resultará numa visita encenada que nos conduz ao nosso “Museu a Céu Aberto”. Protagonizada pela bicicleta e pela orquestra comunitária Toc’Acordar que fará, de novo, ecoar na Cidade as paisagens sonoras de “ESTA’gente”, ilumina-se o caminho de contemplação e descoberta dos espaços reinventados pela arte urbana do ESTAU, num permanente diálogo entre a arte e as pessoas.



As inscrições para ´ESTA’gente´ podem ser feitas através do link http://bit.do/ESTAgente



Inscrições até 31 de julho



Oficinas/ensaios:



• 31 de julho | 21horas – Cine-Teatro de Estarreja

• Dois dias na primeira semana de Setembro (a marcar ente 4 a 8);

• Dois dias na segunda semana de Setembro (a marcar entre 11 e 15)

• Ensaio geral - dia 16 de setembro



Apresentação | Visita Encenada:

- 16 de setembro, 21H30, Ruas da Cidade (início do percurso no CTE) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)