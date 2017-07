Entre os meses de maio e junho, o Centro de Artes de Águeda (CAA) registou cerca de 9500 espetadores/visitantes em cerca de 30 iniciativas, nomeadamente espetáculos, atividades pedagógicas, visitas, instalações e outras atividades diversas.



Segundo a edilidade local, os dois primeiros meses foram de "intensa atividade" e demonstraram a aposta no diálogo com agentes culturais, complementando "as dinâmicas culturais da cidade".



Gil Nadais, presidente da Câmara, reafirma, em nota de imprensa, o esforço de afirmar Águeda "como um destino cultural na região", mercê também da sala de exposições e estúdio associado ao complexo.



"O seu posicionamento estratégico resultará num modelo de funcionamento que implica um constante desafio de criação de condições que assumam esse desafio regional, que potencie dinâmicas sociais e que seja capaz de captar e oferecer ao público atividades lúdicas e artísticas através de projetos de referência na área do lazer e da cultura", refere.



Em Setembro, entre os vários espetáculos programados destaque para o concerto de Luísa Sobral no dia 15 (sexta-feira). Para Outubro, está agendado o espectáculo "Conversas sobre Humor", com Herman José, Nuno Markel e Bruno Nogueira. Nos dias 4, 5 e 6 decorrerá o Festival O Gesto Orelhudo da d`Orfeu.



Em novembro, no dia 3, sobe ao palco do Centro de Artes a cantora e pianista Sarah Mc Kenzie.



O Lago dos Cisnes, pela Russian Classic Ballet, é uma das apostas para dezembro.