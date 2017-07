Pedidas cautelas para atividade turística e museuológica no salgado de Aveiro 29 jul 2017, 15:48 O deputado do PCP na Assembleia Municipal (AM) de Aveiro fez passar alguns receios com o licenciamento de exploração salícola com fins museuológicos e de turismo, nomeadamente pelos "aspetos negativos" devido à localização nas proximidades do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA).



Embora reconhecendo a importância da atividade turística para a preservação de salinas em atividade, Filipe Guerra lembrou a necessidade de acautelar o património natural, tratando-se, segundo lembrou, de zona protegida. Estas e outras razões levaram ao voto contra.



Esse foi também o sentido da votação de Rita Batista, do Bloco, para quem "fica dúbio qual a estratégia para a Ria, temendo que as atividades em causa possam "desproteger os ecossistemas".



Do PS, Ana Seiça Neves, "é de aproveitar alguém com capacidade de investimento" na recuperação de marinhas de sal, levantando a questão do problema do acesso local, bastante degradado pela subida das águas da Ria.



Henrique Diz, do PSD, não encontrou motivos para preocupações e Paulo Marques, do CDS, lembrou a importância de contrariar o declínio do salgado.



Ribau Esteves, presidente da Câmara, garantiu que o projeto em causa tem "na base a produção de sal", agora com "um novo negócio", legado à museologia e turismo, encaixando na estratégia de "gestão multidisciplinar" da Ria, "com uma boa relação do homem com a água."

