Aveiro: Presidente da Assembleia Municipal "ainda não perdeu a esperança" de ver líder concelhio do PSD nos trabalhos 29 jul 2017, 12:16 O presidente da Assembleia Municipal (AM) de Aveiro não deixou passar em claro a ausência, reiterada, do presidente da concelhia do PSD às reuniões do orgão durante o atual mandato. Vitor Martins, número dois da lista da coligação de direita, tomou posse e não mais voltou a ocupar o lugar, sendo, desde então, sucessivamente substituído por outro eleito. "Sou um homem de fé, não perdi a esperança de ver Vitor Martins não pedir a substituição neste mandato. O grande líder do principal partido da Assembleia Municipal", ironizou Nogueira Leite, que está de saída da presidência após cumprir um mandato. A Assembleia Municipal cumpriu a última reunião antes das eleições autárquicas. O economista será apresentado ao final da tarde como mandatário da lista da coligação PSD-CDS-PPM. Na altura, será desvendado o candidato à vaga na Assembleia Municipal. Ribau Esteves, recandidato à Câmara, apresentará os seus pares para a vereação. Notícias Relaccionadas 27 jul 2017, 10:26 Concelhia do PSD de Aveiro vai a votos em fins de agosto e Vitor Martins é recandidato Classifique esta notícia: Sem classificação

