Aveiro: Estrada dique para substituir marginal entre a Troncalhada e os pavilhões náuticos à espera de financiamento 29 jul 2017, 11:33 A Câmara de Aveiro "vai avançar imediatamente para o projeto" de uma estrada dique para substituir o atual acesso, já muito degradado pela subida das marés, que liga a marinha da Troncalhada aos pavilhões náuticos. Segundo informação dada pelo presidente da edilidade na Assembleia Municipal, esta sexta-feira, a estimativa de investimento ronda os dois milhões de euros, atendendo à necessidade de dotar a margem de enroncamento de 12 metros. Ribau Esteves adiantou, contudo, que a obra, atendendo a outros investimentos ribeirinhos, não será prioritária, ficando a aguardar a definição de verbas no âmbito do Fundo Ambiental criado pelo Governo. "É a nossa quinta prioridade", assumiu o edil, lembrando que no topo dos investimento surge a renovação da ponte de São João, a aguardar visto do Tribunal de Contas, e já com fundos comunitários atribuídos. A Câmara prepara, entretanto, uma reparação de urgência na eclusa dos cais do Paraíso, orçada em cerca de 250 mil euros, e trabalhos idênticos na eclusa principal da cidade, que deverão custar 600 mil euros. O reforço dos muros dos cais dos Botirões estão também na lista das investimentos. Ribau Esteves anunciou ainda melhoramentos na marinha da Troncalhada, propriedade municipal, para reforçar a componente museuológica da produção de sal. Informações prestadas durante a discussão de um pedido de reconhecimento de interesse público para o licenciamento do projeto da empresa Salinário, que dotou duas marinhas de exploração salícola com vertente museuológica e tuirística, que foi aprovada por maioria (votos contra do Bloco e PCP). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

