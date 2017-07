Sever do Vouga confeciona o maior bolo de laranja tradicional português 28 jul 2017, 23:58 A Ficavouga, em Sever do Vouga, quer confecionar, no próximo domingo, o maior bolo de laranja do mundo, à moda da avó. A receita prevê 410 quilos de açucar, 360 quilos de margarina, 360 quilos de farinha, 300 quilos de laranjas, 7200 ovos e 750 tabuleiros.



O desafio serve para angariar fundos para uma causa social, mais concretamente destinados ao núcleo do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro.



O bolo deverá atingir uma tonelada, com dois metros de diâmetro e 45 centímetros de altura. E o corte deverá começar pelas 19:30.



Profissionais de três casas de Sever do Vouga (2) e Aveiro (1) são os mestres pasteleiros desta obra de doçaria, com apoio de Pedro Santos, finalista do concurso Best Bakery.



A organizaão seguirá a receita tradicional do bolo de laranja à moda da avó.

