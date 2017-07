Sintético no campo de jogos Capitão Bernardo Barbosa de Quadros, em Rocas do Vouga 28 jul 2017, 18:08 A Câmara Municipal de Sever do Vouga anunciou hoje o arrelvamento sintético do campo de jogos Capitão Bernardo Barbosa de Quadros, em Rocas do Vouga.



A obra adjudicada por 149.550 euros "enquadra-se na política municipal de promoção do Desporto, que prevê o melhoramento das infraestruturas existentes. A cerimónia de assinatura do contrato de comodato, através do qual a autarquia assume a administração do espaço com vista a realizar a empreitada.".



A Fundação Bernardo Barbosa de Quadros é proprietária do terreno a utilizar pelo Centro de Recreio e Cultura de Rocas do Vouga (CRCRV) nas suas atividades desportivas.



Este será o terceiro campo com relva sintética no Município, depois do Estádio Municipal dos Padrões, situado na Zona Industrial de Sever do Vouga, e do Estádio da Portela, na freguesia de Pessegueiro do Vouga.



A calendarização da obra aponta a sua conclusão para o final de Outubro. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)