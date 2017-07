Anadia: Termas de Vale da Mó acolhem programação das ´Termas Centro´ 28 jul 2017, 17:53 As Termas de Vale da Mó, em Anadia, tornaram-se a sétima estância termal a receber o ciclo de eventos de animação das ´Termas Centro´. A iniciativa, que já passou pelas Termas de Luso, reserva um dia, a 12 de agosto, no concelho bairradino, com programação gratuita e atividades ligadas à natureza, lazer, cultura e gastronomia. Às 9:30, arranca um passeio pedestre interpretativo por Vale da Mó, onde os participantes poderão observar o património natural e histórico característico da aldeia. O percurso, de 4 km e de 1h30m, terá ponto de partida nas Termas do Vale da Mó, onde todas as atividades do dia se realizarão. Durante a tarde, as termas preparam um momento de celebração da gastronomia com um workshop de degustação sobre alimentação saudável, a cargo da chef Cristina Manso Preto e da nutricionista Raquel Ribeiro. Depois da gastronomia é hora de celebrar a cultura, com um concerto de Florencia Paz e Lucas Caballero, dupla argentina. Ainda durante o dia decorrem os ´Jogos do Hélder´, para animar miúdos e graúdos com jogos e brincadeiras. Uma iniciativa para "reforçar a competitividade turística de cada estância termal e demonstrar ao público que ir às termas não é uma experiência destinada exclusivamente aos seniores, proporcionando dias diferentes, repletos de atividades gratuitas para toda a família." O programa Termas Centro espera "reforçar a competitividade turística de 22 estâncias termais da região Centro, através de uma lógica de trabalho em rede, organizado e de qualidade e com produtos adaptados a diferentes targets e que abranjam as temáticas: saúde e bem-estar, natureza, cultura & património e gastronomia." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

