Polícia francês detido em Ílhavo com documentos de identificação falsos 28 jul 2017, 17:47 A GNR de Ílhavo apresentou hoje às autoridades judiciárias da Comarca de Aveiro um cidadão francês de 31 anos, polícia, que foi detido por resistência e coação à autoridade, posse de arma proibida (taser) e usurpação de identificação (documentos falsos).



Os guardas abordaram o agente policial, com funções num corpo de intervenção atualmente suspensas por motivos disciplinares, depois de verificarem que a viatura de gama alta (Maserati) que usava chegou a circular com matrículas falsas entretanto alteradas para as verdadeiras.



O cidadão ter-se-á deslocado à região para contactos com vendedores de automóveis, uma vez que se dedica à exportação para Portugal.



Segundo fonte das Relações Públicas do Comando de Aveiro, quando a patrulha tentou obter a identificação, o indivíduo resistiu, sendo-lhe dada ordem de detenção. Após insistência, foi possível conduzi-lo ao posto da GNR, de onde ainda fez uma tentativa de fuga.



A GNR encontrou na posse do agente policial, além do taser (arma eléctrica), dois documentos de identificação falsos.



A Polícia Judiciária de Aveiro foi posta ao corrente da ocorrência. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)