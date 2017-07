PSD questiona Ministério da Agricultura sobre dificuldades no sector do leite 28 jul 2017, 16:19 O deputado do PSD Ulisses Pereira, eleito por Aveiro, é um dos subscritores de uma pergunta dirigida ao Ministério da Agricultura “na qual o Governo é exortado a não ignorar a difícil situação que atravessam os produtores de leite”.



Segundo uma nota de imprensa, os sociais democratas alertam para “a persistência da crise no setor da bovinicultura de leite em Portugal, que se manifesta, principalmente, nos baixos preços pagos ao produtor.”



Uma “crise incomparável, tendo em conta a sua situação prolongada, com consequências ao nível do rendimento dos produtores” – escrevem os parlamentares sociais democratas, denunciando que “o preço do litro de leite pago ao produtor em Portugal não está a acompanhar a média europeia.”



Em fevereiro observou-se, quando comparado com igual período de 2016, o preço mais baixo pago ao produtor da União Europeia e em março e abril registou-se o quarto pior desempenho em termos de crescimento, o que, na opinião do PSD, “significa que a crise no leite está a passar de europeia a nacional.”



A Associação dos Produtores de Leite de Portugal (APROLEP) voltou a alertar para o facto dos custos de produzir um litro de leite se situarem nos 35 cêntimos, enquanto o produtor recebe apenas 28,6 cêntimos.

