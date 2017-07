Aveiro: PS recusa equipa "de um homem só, ao estilo latifundiário" e quer tirar o ´colete´ do PAM num mandato 28 jul 2017, 15:08 Um presidente que "delega efetivamente nos vereadores, que têm autonomia de ação", e Juntas "também com competências específicas que a Câmara lhes confere, suportando os encargos".



Esta é a ´marca d´água´ da lista liderada por Manuel Oliveira Sousa para concorrer às próximas eleições autárquicas no município de Aveiro, recusando um "estilo latifundiário, onde as pessoas só servem para pagar impostos." A candidatura "Todos Somos Aveiro" assinalou esta sexta-feira a primeira reunião de trabalho da equipa formada para a vereação, já com os candidatos a funções executivas a balizarem os "pilares" de uma governação socialista a desenvolver em programa eleitoral que através do ciclo ´Diálogos Colaborativos´ contou até agora com cerca de 850 participações de cidadãos. "Não foi o PS, não foi o partido que impôs os candidatos. Temos opções com militantes, mas também viradas para a cidadania, privilegiando o conhecimento que dê resposta às prioridades", explicou o candidato à Câmara sobre os critérios da formação da equipa. Manuel Oliveira Sousa teve ainda uma palavra para dizer que conta com os funcionários municipais para "trabalhar em articulação." Contra "taxas de execução de impostos e taxas extremamente elevadas" João Sousa, atual vereador, que surge como número dois com o pelouro das finanças, assumiu o compromisso do PS em retirar em quatro anos o ´colete´ do Plano de Ajustamento Municipal (PAM), previsto apenas para dentro de sete ou oito anos, o que condiciona, até lá, vários atos de gestão, nomeadamente obrigando a taxas no máximo.



As exigências em causa foram colocadas como contrapartidas pelo empréstimo que permitirá o saneamento financeiro. "O nosso desejo, atendendo à realidade de Aveiro, ao desenvolvimento económico, ao incremento das receitas - com o investimento e as taxas consequentes a entrarem, com a possibilidade de alienar património que não estava prevista - é permitir usar a liquidez para antecipar a saída do PAM, o que queremos fazer o mais depressa possível, no próximo mandato, com medidas nesse sentido. E consequentemente - de forma criteriosa, responsável e transparente -, reduzir as taxas, dando liberdade à Camara de desenvolver as suas políticas", assumiu.



A maioria atual optou por "taxas de execução em termos de impostos e taxas extremamente elevadas, com taxas de liquidez e disponibilidade em caixa elevadas, não sendo os munícipes favorecidos. Quem paga a boa situação financeira, a dita boa gestão, são os munícipes, que pagaram taxas de IMI no máximo, uma realidade que podemos inverter", referiu João Sousa.



Para o vereador, não é aceitável manter 25 milhões de euros de saldo na tesouraria sem avançar com a redução de compromissos que permitam antecipar o prazo de ajustamento. "Provavelmente é dinheiro para pintar algumas estradas em campanha eleitoral e obras sem apoio comunitários", ironizou, acusando a Câmara de "sacrificar as pessoas" com o rumo dado à gestão municipal, descurando políticas sociais e outras necessidades locais. Discuro direto



"Aqui não há entronizações. É um mandato que vai em 12 anos em que mudaram alguns, mas não retira a responsabilidade política por muito que custe à coligação. Até pelo que se vai sentindo dentro da coligação, de encontros e desencontros, até nada nos garante que haja equipa.

Temos a firme convição que existe uma maioria silenciosa, de pessoas que não podem falar, isso incomoda-nos. Pessoas que têm de dizer que apoiam, uma associação, porque recebem um subsídio. É um exagero.

Temos a firme convição que existe uma maioria silenciosa, de pessoas que não podem falar, isso incomoda-nos. Pessoas que têm de dizer que apoiam, uma associação, porque recebem um subsídio. É um exagero.

Temos critérios para escolher quem servir Aveiro. Não temos uma pessoa, temos um grupo de pessoas para estar ao serviço de Aveiro, não para outro fim. Têm profissão, vida estável. Não por qualquer acordo político, protocolo, para criar lugares para o partido A, B ou C. A coligação que aqui temos é com Aveiro" - Manuel Oliveira Sousa [ouvir declarações desenvolvidas neste link externo ou nas galerias relacionadas]. (em atualização)

