Atropelamento grave em Sever do Vouga 28 jul 2017, 09:45 Uma senhora aparentando setenta anos sofreu ferimentos graves, esta manhã, em Rocas do Vouga, concelho de Sever do Vouga, devido a atropelamento aparatoso numa estrada secundária. A vítima, politraumatizada, foi projetada pelo impacto da viatura envolvida, caíndo de uma altura de sete metros para um troço inferior. A mulher seguiu consciente para as urgências hospitalares de Aveiro com apoio de pessoal do INEM. Os bombeiros de Sever do Vouga prestaram assististência com seis efetivos e três viaturas. O alerta foi dado pelas 7:00. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)