Águeda: Anulação do concurso de luminárias foi justificado com período eleitoral (Soberania do Povo) 28 jul 2017, 09:26 O presidente da Câmara Municipal de Águeda assinou, no dia 18 de Julho, o despacho de anulação administrativa do concurso público para a locação de luminárias de iluminação pública, cujo preço-base ultrapassava os 5,1 milhões de euros. Gil Nadais justificou a decisão com a “proximidade do período eleitoral”, defendendo que o processo “deve ser decidido e ponderado pelo próximo executivo municipal” (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

