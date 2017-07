Comitiva da Jiangsu University de visita à UA para analisar possibilidades de colaboração 28 jul 2017, 09:17 Esta quinta-feira, 27 de julho, a UA recebeu a visita de uma delegação da Jiangsu University, localizada em Zhenjiang, no leste da China, para explorar possibilidades de cooperação ao nível da investigação e intercâmbio de professores e alunos. Depois de recebida pelo Vice-Reitor Gonçalo Paiva Dias e pela Pró-Reitora Marlene Amorim, a comitiva teve a oportunidade de conhecer os Departamentos de Engenharia Mecânica (DEM), de Ambiente e Ordenamento (DAO) e de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo (DEGEIT).Esta visita resulta de um primeiro contacto já realizado pelo Prof. Gonçalo Paiva Dias, em outubro de 2016, aquando da participação da UA na China Education Expo 2016 e no “Meeting of the representatives of the universities and colleges from Jiangsu Province of China, Macao and Portuguese-Speaking countries”, realizado em Jiangsu na mesma altura (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

