Aveiro com menos empresas criadas no início do ano, mas a reduzir insolvências 28 jul 2017, 00:16 No primeiro semestre de 2017, foram criadas no distrito de Aveiro 1115 empresas, revela o mais recente estudo nacional COSEC Dinâmica Empresarial.



Comparando com igual período do ano passado, registou-se um decréscimo de 7%.



Aveiro figura, ainda assim, no sexto lugar do ranking dos distritos com mais empresas criadas.



Acima, encontram-se Faro (1.316 empresas, já com variação positiva de 12%), Setúbal (1.617), Braga (1.651), Porto (3.690) e Lisboa (7.448).



Logo depois de Aveiro, surge Leiria (888, -5%), Santarém (631, -4%), Coimbra (624, -6%), Viseu (523, -1%%), entre outros.



No total, registou-se a constituição de 22.753 empresas/ sociedades, o que representa um aumento de 5% comparativamente com o mesmo período de 2016.



Os setores Serviços, Construção, e Retalho contabilizaram o maior número de constituições de empresas.



O estudo COSEC Dinâmica Empresarial referente ao primeiro semestre de 2017 dá conta de um total de 1.557 insolvências em Portugal, o que representa uma queda de 22% face a igual período do ano anterior.



O distrito de Aveiro surge em quatro lugar, com 94 processos, uma redução de 32% relativamente a igual períogo de 2016.



Braga aparece em terceiro com 126 casos, Porto com 363 e Lisboa com 396. Todos estes distritos baixam as insolvências, respetivamente em 32%, 23% e 25%.



O distrito de Aveiro era o quarto do país em número de empresas, com 27.973, abaixo de Braga (35.393),. Porto (78.264) e Lisnoa (127.622).

