“Olhar por Dentro” os antigos palheiros da Costa Nova 27 jul 2017, 23:35 O concelho de Ílhavo destaca-se pelo seu conjunto de edifícios de arquiteturas distintas, que vão da época industrial à contemporânea. Para além do seu valor arquitetónico, estes edifícios têm a capacidade de promover percursos e criar narrativas distintas para este território. É neste sentido que existem circuitos mensais sob o nome “Olhar por Dentro”. Em cada mês a proposta é diversificada, promovendo visitas orientadas por um convidado especial e atentas às características do lugar (e aos seus pormenores escondidos) e aos detalhes formais que foram decisivos para os arquitetos tornarem tão especiais os seus projetos. Esta iniciativa conta com a parceria da empresa Talkie-Walkie. Os “palheiros” da Costa Nova, outrora armazéns para os homens dos mares e mulheres da terra, foram construídos sob a luz promissora do farol da Barra. Hoje, as cores ocres e pretas escasseiam e a “ida a banhos” bronzeou os corpos e coloriu as casas com as cores dos moliceiros. As “risquinhas” horizontais dos antigos Palheiros ficavam bem com os fatos de banho da época. É disso que se fala na primeira visita do “Olhar por Dentro” do trimestre mais veraneante do ano. Mais informação aqui. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

