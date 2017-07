Aveiro: Obras da AdRA causam alterações no trânsito em troços da Zona Industrial de Taboeira durante dois meses 27 jul 2017, 19:43 "Nos próximos dias" arranca a intervenção da empresa Águas da Região de Aveiro (AdRA) para substituição da infraestrutura de abastecimento de água na Rua João Francisco do Casal, na Zona Industrial de Taboeira, um investimento de 168.149 euros.



Segundo a Câmara de Aveiro, trata-se de "uma aposta contínua de melhoria do serviço prestado, implicando a implementação de condicionamentos à circulação viária durante um período de aproximadamente dois meses."



A intervenção está organizada em duas fases com duração prevista de um mês cada, objetivando criar o menor impacto possível, apresentando-se de seguida a informação relativa aos condicionamentos de trânsito, salvaguardando-se o acesso aos estabelecimentos comerciais e empresas.



A fase 1 acontecerá em simultâneo em dois troços: entre o nó de acesso à antiga EN 109 e a rotunda junto ao stand automóvel Auto Ria e no troço compreendido entre a empresa RiaMar Pneus e a rotunda existente junto ao posto de abastecimento de combustível da Repsol.



A segunda fase acontecerá num único troço, entre a rotunda junto ao stand automóvel Auto Ria e a empresa RiaMar Pneus.



Em simultâneo a Câmara Municipal de Aveiro está a desenvolver o trabalho de preparação dos termos de referência para contratação do projeto de execução para a requalificação deste importante arruamento de acesso à Zona Industrial de Taboeira.

