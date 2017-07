A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha anunciou hoje a requalificação urbana da Praça Fernando Pessoa, no centro da cidade, e intervir nas duas principais vias que nela convergem – a Rua Professor Egas Moniz e a Rua 25 de Abril.



"A intervenção, a ter início na próxima semana, vai englobar um investimento de 805 mil euros, com um prazo de execução de 180 dias", refere um comunicado.



Segundo a edilidade, a Praça Fernando Pessoa apresenta, atualmente, infraestruturas públicas obsoletas e desajustadas às funções que nela existem. Assim, "cCom a intervenção, pretende-se criar uma imagem de modernidade, onde o espaço público se apresente “como tabuleiro de desenvolvimento das ações de partilha e encontro de pessoas”, favorecendo a permanência e o usufruto do local."



Valorizando a sua condição de espaço central, a Praça Fernando Pessoa vai ficar num nível superior em relação às vias circundantes, sendo o acesso feito por rampas. Haverá um nivelamento de piso em toda a área e o espaço de interação social será melhorado com o alargamento dos passeios, em especial na zona das galerias comerciais, que passarão a ter uma largura de sete metros. Para além de favorecer a melhor circulação de peões, a nova área permitirá a implantação de esplanadas, dinamizando o comércio local.



Na Rua Professor Egas Moniz e na Rua 25 de Abril, a zona de circulação vai ser nivelada com a substituição dos lancis nos passeios por guias ao nível do piso. As zonas de estacionamento serão também niveladas e privilegiarão a colocação transversal dos veículos. Com o novo reordenamento da área, estão previstos cerca de 134 lugares de estacionamento.



Em termos de mobiliário urbano, destaca-se a introdução de floreiras em locais estratégicos e a colocação de bancos de jardim e papeleiras mais modernas. Haverá ainda a estruturação dos espaços verdes, com a introdução de novas espécies, com copa e raízes de tamanho adequado, que não prejudiquem o equilíbrio do espaço.