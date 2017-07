Águeda: UA financia residências da ESTG 27 jul 2017, 15:44 Uma adenda recentemente assinada ao contrato de comodato das residências universitárias da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) de Águeda permite para dar início à empreitada das obras acordada com o município local. A Universidade de Aveiro obriga-se a comparticipar os trabalhos acordados no valor de 92.862 euros, valor este que acrescerá ao inicialmente assumido pela Câmara (500.000 euros). Os edifícios a requalificar são as antigas residências dos oficiais da Escola Central de Sargentos/Instituto Superior Militar. As obras a realizar irão criar um total de 63 camas, distribuídas por oito apartamentos. Destaque para o facto de estar prevista a existência de um apartamento adaptado a pessoas com mobilidade condicionada. Cada habitação será equipada com uma cozinha, instalações sanitárias e uma zona de estudo. "É de vital importância que as residências universitárias sejam uma realidade, pois além de dotar a ESTGA e a cidade, poderão ser mais um fator diferenciador para os estudantes no momento em que escolhem onde pretendem seguir os seus estudos", refere um comunicado da autarquia aguedense. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

