Fundação Mata do Bussaco com novos parceiros 27 jul 2017, 15:35 A Fundação Mata do Bussaco será gerida por cinco instituições públicas, anunciou hoje o novo secretário de Estado das Florestas em visita ao local.



O governante deu conta da ativação, em breve, de uma equipa de sapadores florestais para operar na serra do Bussaco, em coordenação com os municípios da Mealhada, Penacova e Mortágua.



Na primeira visita oficial desde a nomeação para a secretaria de Estado das Florestas, Miguel Freitas garantiu que "acabou a orfandade do Bussaco relativamente à Administração Central", prometendo "ações concretas, no terreno, de valorização de uma mata nacional que é muito especial e importante para o país."



Relativamente à revisão dos estatutos de gestão da Fundação Mata do Bussaco, cujo Conselho Diretivo (CD) é atualmente composto por responsáveis indicados pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e pela Câmara da Mealhada, está prevista a entrada de mais três entidades, que poderão eventualmente ser duas fundações com ligações à freguesia do Luso e uma associação de produtores florestais.



A presença do secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural no Bussaco serviu também para a assinatura de um protocolo, que visa permitir à Fundação apresentar uma candidatura a apoio à modernização e capacitação da administratração pública (SAMA).



O objetivo da Fundação Mata do Bussaco passa pela modernização interna, mediante a utilização de tecnologias de informação e comunicação que promovam a eficiência da organização, bem como a eficácia na disponibilização de serviços e bens públicos, que contribuam para a redução dos custos públicos de contexto. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

