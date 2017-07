São João da Madeira: Paulo Cavaleiro lidera intenções de voto (O Regional) 27 jul 2017, 12:35 A dois meses das autárquicas – agendadas para 1 de Outubro – a sondagem do IPOM para ‘O Regional’ revela que Paulo Cavaleiro lidera as intenções de voto, sendo que, se as eleições se realizassem no próximo domingo, o candidato da coligação PSD/CDS seria eleito presidente da Câmara Municipal com 31,2 por cento. Esta sondagem coloca o candidato do PS, Jorge Sequeira, no segundo lugar das preferências dos inquiridos, registando 21,1 por cento dos votos (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)