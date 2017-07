Alunos de Mandarim vivem experiência na China, com o apoio do IC-UA 27 jul 2017, 10:55 São 33 alunos dos 10.º e 11º anos de escolaridade e têm em comum o estudo do Mandarim. Isso bastou para serem recebidos de braços abertos na grande China, com apoio do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro (IC-UA), da Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian e de três escolas da região centro onde têm vindo a estudar, no âmbito de um projeto-piloto acordado com o Ministério da Educação (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

