Águeda nas primeiras cidades a instalar Laboratório Vivo para a Descarbonização 27 jul 2017, 10:42 O município de Águeda figura entre as 12 candidaturas selecionadas pelo Fundo Ambiental para aprimeira fase do desenvolvimento de o plano de implementação de um Laboratório Vivo para a Descarbonização. Segundo uma nota de imprensa do Ministério do Ambiente, o aviso foi "muito concorrido já que se apresentaram a concurso 35 municípios, representando cidades de pequena e média dimensão (entre 50 e 200 mil habitantes)." O Programa Laboratórios Vivos para a Descarbonização – Living Labs - tem múltiplos objetivos, nomeadamente, fomentar a descarbonização das cidades através de soluções tecnológicas que aumentem a eficiência e reduzam o consumo de energia e cocriar cidades inovadoras, sustentáveis e inclusivas que visem a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e das comunidades. O presente aviso do Fundo Ambiental – 1ª fase -, tem uma dotação orçamental de um milhão de euros, a dividir por um máximo de 12 candidaturas, que irão receber o montante fixo de 80 mil euros cada. Na segunda fase do concurso, prevista para 2018, o apoio do Fundo Ambiental será de 3 milhões de euros, montante que servirá para a implementação dos planos dos Laboratórios Vivos para a Descarbonização. Das 35 candidaturas recebidas, três foram excluídas por não cumprirem os critérios de elegibilidade. As candidaturas foram avaliadas tendo por base três critérios: excelência, inovação e impacto. Concluída a avaliação das candidaturas as 12 finalistas são os municípios de Almada, Seixal, Águeda, Matosinhos, Figueira da Foz, Maia, Évora, Loulé, Mafra, Alenquer, Barcelos e Braga. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)