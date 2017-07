Concelhia do PSD de Aveiro vai a votos em fins de agosto e Vitor Martins é recandidato 27 jul 2017, 10:26 O presidente da concelhia do PSD de Aveiro anunciou hoje que é recandidato ao cargo nas eleições ordinárias agendadas para 28 de agosto próximo. Cumpriram-se, em junho passado, dois anos após o último ato eleitoral ganho por Vitor Martins em lista única. "Sou recandidato natural. Temos um partido unido e coeso na vida interna local. A trabalhar focado no apoio ao candidato à Câmara e restantes listas para manter a Câmara e vencer todas as freguesias. Não existe anormalidade na convocação destas eleições", referiu a NotíciasdeAveiro.pt o presidente da concelhia. A data das eleições, a uma segunda-feira à tarde, em pleno período forte de férias de verão e campanha eleitoral, deixou alguns militantes não afectos à atual liderança em alvoroço. Existirá mesmo uma recomendação da direção nacional para as estruturas locais evitarem atos eleitorais até outubro. A última assembleia de militantes do PSD de Aveiro teve lugar na noite da apresentação da lista da coligação à freguesia de Cacia, a 20 de julho, para aprovação das contas de 2016 e orçamento deste ano, assim como análise de outros assuntos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

