Concurso de fotografia é uma das novidades do ´Bairrada Vinhos & Sabores´ 2017 26 jul 2017, 23:58 A quinta edição do evento está agendada para 8 a 10 de setembro, no Velódromo Nacional, em Sangalhos, Anadia.



A organização promete pelo quinto ano consecutivo apresentar "o melhor da região", não só do do ponto de vista vínico mas também gastronómico, com destaque para o leitão da Bairrada.



A edição de 2017 dá mais relevo à marca Bairrada. "Uma festa que pretende brindar a esta altura do ano, em que o universo vitivinícola ganha peso e as adegas acolhem a azáfama e a euforia de quem tanto se dedica a uma actividade tão nobre, agarrada à terra e com tanto ainda para dar.", refere nota de imprensa.



Além da feira de vinho, mantém-se a aposta em provas de vinhos mas desta vez comentadas por enólogos (Francisco Antunes e João Soares), assim como os jantares temáticos e vínicos "com o propósito de fomentar o conhecimento sobre wine parings", um concurso de espumantes ´Bairrada´ e a segunda edição da ´Baga Bairrada Party´, que este ano vai decorrer no Museu do Vinho Bairrada.



Uma nota ainda para a estreia do "Concurso de Fotografia Bairrada", que vai premiar os melhores retratos da região, com especial foco na trilogia vinho, gastronomia e território.



A entrada é gratuita para quem não quiser adquirir copo de prova (dois ou três euros, mediante apresente ou não convite).



O 'Bairrada Vinhos & Sabores 2017' é promovido pela Comissão Vitivinícola da Bairrada, pelo município de Anadia e pela Turismo do Centro de Portugal, com produção a cargo da equipa da nova revista ´Vinho Grandes Escolhas´

