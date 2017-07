A Câmara Municipal de Anadia ampliou a rede de saneamento do concelho, que chega agora a diversas localidades.



Os habitantes em causa "passam a poder usufruir de ligação ramais do sistema, usufruindo de desconto se o fizerem até final do ano em curso."



Vale de Avim, na freguesia da Moita, Vila Franca, na União das Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, Pardieiro, na freguesia de Avelãs de Cima, e a Travessa do Covelo e a Rua do Olho, em Mogofores, na União das Freguesias de Arcos e Mogofores, são os lugares que viram as obras de saneamento concluídas, com a execução das redes de drenagem de águas residuais e de estações elevatórias.



Na reunião de executivo do passado dia 19, a Câmara aprovou a proposta apresentada pela presidente para os habitantes daquelas ruas e povoações usufruirem de desconto neste serviço.



Serão abrangidos os que até ao final do ano 2017 solicitem a respetiva ligação dos ramais.