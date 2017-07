Deputado do PSD Bruno Coimbra lamenta "os atrasos no processo de reclassificação da Mata Nacional do Bussaco" 26 jul 2017, 17:18 Numa intervenção à entrada para a reunião da Comissão Parlamentar de Ambiente na Assembleia da República, o eleito social democrata disse que está afastada a possibilidade de usar este novo estatuto para a divulgação do espaço nos meses que antecederam o verão.



"A classificação da Mata Nacional do Bussaco como Monumento Nacional é fundamental para a prossecução do objetivo de candidatura a Património da UNESCO, mas, além disso – e já que todos concordam com essa reclassificação – o Governo poderia ter andado bem e ter sido ágil por forma a garantir que essa reclassificação ocorresse no início do ano, a tempo de ser divulgada, conhecida e integrada numa estratégia de comunicação reforçada que atraísse mais pessoas que planearam as suas férias e passeios de verão" – afirmou Bruno Coimbra.



O deputado do PSD eleito pelo distrito de Aveiro lembrou que remonta a junho de 2015 a aprovção, por unanimidade, de uma Resolução no parlamento "recomendando ao Governo a intensificação da recuperação e valorização da Mata Nacional do Buçaco e do seu património, com vista ao seu futuro reconhecimento como Património Mundial da UNESCO, e a alteração da classificação de ‘Imóvel de Interesse Público Nacional’, atribuída ao Palace, ao Convento de Santa Cruz e à Mata envolvente, incluindo capelas e ermidas, para ‘Monumento Nacional".



