PSD de Anadia faz balanço negativo da limpeza florestal do concelho 26 jul 2017, 16:32 "A Câmara de Anadia faz ação apenas eleitoralista com a limpeza dos caminhos".



A acusação parte da candidatura autárquica do PSD local que é liderada por Litério Marques.



"Três anos a gastar abaixo de 25 % do que vai gastar este ano (ano de eleições) com a limpeza e arranjo de caminhos florestais, não serão suficientes para resolver uma questão de fundo que Anadia tem no seu território", refere um comunicado.



Para o PSD, "Anadia tem uma mancha verde de grande dimensão que precisa de atenção ativa na primeira linha, todos os anos, não somente em ano de eleições."



Os sociais democratas deixam um exemplo: em Amoreira da Gândara, existem três caminhos rurais a ser intervencionados (incluindo alcatroamento em alguns troços) e "nada foi feito nos caminhos rurais." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)