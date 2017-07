A aldeia da Paradinha, no município de Arouca, volta a ser o cenário este verão de mais uma edição do concerto "Sons da Água".



O murmúrio das águas do Rio Paiva será o condutor dos trechos musicais das grandes óperas (de Mozart, Rossini, Donizetti, Bizet e Verdi, entre outros), com a Orquestra Clássica Amorevole e as vozes da soprano Cecília Rodrigues, do tenor Mário Alves e do barítono Luís Rodrigues, sob a direção do maestro arouquense António Costa.



Com um palco sobre o Rio Paiva, envolvido por uma paisagem de beleza singular, a música e a água misturam-se em prol da sensibilização ambiental. O concerto tem lugar no dia 26 de agosto às 19:00.



No dia do concerto, a partir das 15:00, terá lugar a conferência "ColorADD, símbolos que incluem cores", pelo designer Miguel Neiva.