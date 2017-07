A cidade de Espinho começou como um lugar onde um grupo de pescadores se fixava devido à grande quantidade de peixe que esta zona oferecia.

Pernoitavam em abrigos improvisados, muitas vezes utilizando os próprios barcos virados ao contrário para se abrigarem da noite.

Estes grupos de pescadores, provenientes de Ovar, pretendiam apenas pescar numa zona que fosse boa para a sua actividade, mas que também fosse perto o suficiente do Porto para poderem comercializar o seu pescado em boas condições. Esta colónia era sazonal, pois quando chegava o Inverno e as condições para a pesca já não eram favoráveis, regressavam às suas terras.

Estes pescadores enquanto se encontravam na época da pesca, recorriam à vila de Ovar para suprimir outras necessidades que pudessem ter. Em 1776, quando o francês Jean Pierre Mijaule instalou uma indústria de conserva de peixe neste local, as migrações sazonais deixaram de acontecer e as populações começaram a fixar-se. Para além de ter contribuído com novos postos de trabalho, foi possível conservar o peixe durante vários meses e vendê-lo no Inverno a preços mais altos, numa altura em que o pescado não era tão abundante.

As primeiras habitações, então, começaram a ser construídas. No início eram palheiros. Mais tarde, foram construídas casas de pedra e cal. Anos mais tarde, muitas destas habitações foram adquiridas pela classe burguesa, bastante abastada, e foram remodeladas. Assim se assistiu ao nascimento da colónia balnear de Espinho. Nos finais do século XIX e inícios do século XX, Espinho tornou-se o destino de eleição para as férias das estratos mais abastados. Com a ligação ferroviária entre Lisboa e Porto, facilmente a burguesia chegava ao seu destino. No caso das linhagens mais ricas, estas mantinham todo o ano em Espinho a sua casa de Verão.

As primeiras casas de jogo tiveram a sua origem quando os pescadores estavam em terra, a fazer uma pausa das suas atividades piscatórias, e jogavam às cartas nos cafés e tabernas. Os jogos evoluíram e passado pouco tempo também jogavam bilhar e roleta. Rapidamente, o jogo passou das tabernas e dos cafés para os hotéis. A classe mais nobre da cidade decidiu reunir-se e criar a “Assembleia Recreativa”, um local com edifício próprio e onde reuniram vários jogos. Surgiram assim as raízes do primeiro casino.

A 3 de dezembro de 1927, Espinho entregou a concessão da exploração à empresa “Casino Peninsular, SARL”. Assim nasceu o primeiro casino – o Casino Peninsular.

Novos casinos foram surgindo e foi em fevereiro de 1974 que ficou decidido que seria a empresa Solverde a gerir o Casino de Espinho, mantendo-se até hoje a concessão de exploração em sua posse.

Com o passar dos anos, fomos assistindo a um aumento na oferta de jogos e a uma evolução nas máquinas de jogos. Para além da tradicional roleta e dos jogos de cartas, assistiu-se à importação do jogo Bingo, na altura um jogo muito recente e que estava na moda. As slot machines não tardaram em surgir e revolucionaram as idas ao casino. Toda a gente queria experimentar estas novas máquinas modernas. Afinal, várias histórias incríveis – como ocorrida em 1891, com Charles Wells no Mónaco – rondam a cultura popular quando o assunto é quebrar a banca.

O Casino de Espinho trouxe grandes mais-valias para a cidade de Espinho. Para além dos espetáculos culturais que podem ser usufruídos ao longo do ano, o Casino investiu em infraestruturas e em serviços que estão ao serviço dos habitantes de Espinho, tais como um parque de campismo ou uma piscina desportiva coberta e climatizada. Conclui-se como ele é importante para a economia da região: o local ajudou não só a diversificar o entretenimento dos habitantes de Espinho e arredores, como também impulsionou uma grande rede de serviços, disponível para todos.