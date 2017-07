As consultas externas do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) em Aveiro vão passar a ser feitas em contentores, já no fim do próximo mês, e a situação irá manter-se durante alguns anos, até ser construído o primeiro edifício de ampliação do hospital, nos terrenos do Estádio Mário Duarte, um crescimento sem data marcada.

A informação foi avançada ao JN pelo presidente do Conselho de Administração do CHBV. Aurélio Rodrigues tranquiliza os utentes, assegurando que as condições oferecidas pelos 22 prefabricados ”são claramente melhores que os espaços em que funcionavam algumas consultas, nomeadamente a de Pediatria, que tem condições deploráveis para crianças, médicos e pais, havendo locais onde nem uma cadeira de rodas passa”.