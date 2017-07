Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro vence primeiro prémio Ex Aequo no concurso “Ciencia en Acción” 26 jul 2017, 10:06 O projeto Laboração Contínua da Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro venceu o primeiro prémio Ex Aequo da XVIII edição do concurso internacional “Ciência en Acción”, na modalidade “Trabalhos de Divulgação Científica. Imprensa, Rádio e Televisão”. Este evento decorrerá entre os dias 6 e 8 de outubro, e a entrega de prémios terá lugar no dia 8 de outubro, no Teatro Coliseo de Eibar, em Espanha (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

