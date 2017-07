O presidente da Assembleia Municipal de Aveiro (AMA) não vai recandidatar-se ao cargo nas próximas eleições autárquicas.



Está agendada para sexta-feira a última sessão do mandato, de carácter extraordinário, expetuando a passagem de testemunho, em Outubro.



"Já há mais de um ano que tornei público que não tenho condições pessoais e familiares para manter o grau de empenho destes quatro anos que agora terminam", confirmou António Nogueira Leite em declarações prestadas a NotíciasdeAveiro.pt.



A Aliança Com Aveiro irá apresentar no sábado o seu primeiro nome da lista para AMA, cuja escolha estava a motivar no início da semana contactos entre o líder da concelhia do PSD, Vitor Martins, e Ribau Esteves, presidente da Câmara e recandidato.



António Nogueira Leite remete para os outros o balanço do mandato em que o regimento do orgão fiscalizador motivou alguma polémica, nomeadamente na distribuição de tempos pelas bancadas e período destinado ao público, remetido para o final das sessões. Mas o presidente acredita que merece nota positiva. "Entendi as minhas funções essencialmente como de árbitro das várias forças presentes na AMA, promovendo um diálogo franco, elevado e democrático. Penso que tal foi conseguido, mas cabe aos membros da assembleia fazer o seu julgamento.", referiu.



O presidente da mesa diz que procurou dar um contributo construtivo numa fase crítica da vida municipal. "Tentei ajudar a edilidade em anos muito difíceis, na sequência de uma herança muito complexa nos planos organizativo, financeiro e mesmo de afirmação da cidade. Aí, vejo que foram feitos grandes progressos, fruto do esforço dos aveirenses e do mérito e competência do presidente da Câmara e da muito boa equipa de vereadores que o têm acompanhado.", disse o economista.



Mesmo sem integrar as listas, Nogueira Leite espera colaborar na reeleição da coligação. "Vou ajudar a Aliança por Aveiro nas próximas eleições com muito gosto e empenho, esperando que o trabalho já realizado tenha continuidade", afirmou.



Discurso direto



"A gestão de Aveiro foi muito focada nos aspectos financeiros e de reestruturação dos serviços. A situação de partida exigia-o. Felizmente fizeram-se grandes progressos, reestruturou-se o passivo, a Câmara funciona melhor e agora há que investir mais na solução dos problemas estratégicos do concelho e nas condições quotidianas dos seus munícipes. Serão anos desafiantes mas a partir de um patamar de estabilidade e solidez que há muito não existia em Aveiro.

Aveiro conseguiu reganhar parte do seu antigo prestígio e da sua antiga influência na região e até no país. Temos todas as condições para reforçar e ampliar o nosso papel nessa área. A qualidade da nossa sociedade civil, as nossas empresas, a nossa universidade, o esforço que aveirenses de todos os quadrantes estão a fazer em prol do nosso centro hospitalar são indicadores claros do enorme potencial que ainda pode ser libertado."