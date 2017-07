Presidente mostrou-se satisfeito com rumo seguido pelo município, com destaque para a redução em 50% do desemprego nos últimos quatro anos e a dívida "praticamente nula".



"Sentimos orgulho neste concelho que tem estado em permanente crescimento e desenvolvimento, orgulhámo-nos muito por ver o seu nome associado a prémios de reconhecimento nacional e internacional", disse Salvador Malheiro, que falava esta terça-feira na sessão solene das comemorações do Dia do Município.



O autarca elogiou "as muitas e excelentes instituições, o movimento associativo extraordinário e a população trabalhadora" de Ovar. "Um futuro melhor e cheio de esperança depende de nós, um concelho virado para fora com uma oportunidade para cada um de vós", afirmou.



Com a "consciência das dificuldades", Salvador Malheiro apresentou-se com "a confiança de quem tudo fez para preparar com determinação" Ovar enquanto território apto "para investimento, para trabalhar, viver e disfrutar."



Pronto para ser avaliado pelos munícipes, o edil e recandidato garantiu que existem "vários motivos para comemorar", começando por dar conta da redução do desemprego de 16% em 2013 para 8% atualmente.



Como reflexo do crescimento populacional, Ovar conseguiu pela primeira vez ultrapassar 50 mil eleitores, entrando "num novo patamar de competição municipal."



O presidente apontou como exemplos marcantes de investimentos locais o parque ambiental do Buçaquinho, a requalificação da Barrinha, o novo centro cívico de Cortegaça, o saneamento básico em Maceda, a pista de atletismo de Arada ou o arranjo da praia do Furadouro a sul, bem como o plano estratégico de desenvolvimento do centro de Ovar.



"Temos obra à vista de todos, só não vê quem não quer", vincou, dando ainda conta que a Câmara está com "a dívida mais baixa dos últimos 24 anos, praticamente nula."



Salvador Malheiro lembrou também que aproxima-se a delegação de competências por parte da administração central, em vários domínios, o que torna necessário "experiência governativa e equipas coesas." Por isso, no seu entendimento "o futuro não se coaduna com períodos de paragem, inactividade ou perder oportunidades regionais ou nacionais."



"Mudar o chip e posição liderante na CIRA"

Com o grosso das infraestuturas básicas em fase de conclusão, o presidente defende que é altura de "mudar o chip" para outras ações capazes de "dinamizar a economia, proteger os mais vulneráveis e melhorar significativamente a qualidade de vida", lembrando ainda o avanço do desassoremento da Ria.



Comprometeu-se, igualmente, com a necessidade de defender "intransigentemente o incremento de fundos comunitários" aquando da reprogramação do quadro de apoio.



Ovar quer mais investimento na estrada Nacional 109, na variante de Maceda e Arada ou na ferrovia. "Tal só é possivel com uma posição liderante na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, como tem acontecido nos últimos tempos, mas também com a afirmação no Entre Douro e na ligação à área metropolitana do Porto", disse Salvador Malheiro.