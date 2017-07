AVANCA 2017 com 16 filmes em estreia mundial 25 jul 2017, 17:25 O 21º Festival Internacional de Cinema AVANCA 2017 abre esta quarta-feira, pelas 21:45, com a cerimónia de entrega de prémios do ano anterior e a estreia do filme “Antes que a noite venha - falas de Antígona” de Joaquim Pavão.



Rodado em Avanca e produzido pelo festival de Cinema AVANCA 2016 em colaboração com a Fugir do Medo e a Filmógrafo, é baseado na obra de Eduarda Dionísio com Isabel Fernandes Pinto, Rui Pena e Claudinei Garcia. Será o primeiro dos 128 filmes que serão exibidos no AVANCA 2017.



O festival conta com 16 filmes em estreia mundial. Destaque para as longas metragens “Kashtiban” de Majid Esmaeili (Irão), “Marisa en los bosques” de Antonio Morales (Espanha) e “Foro Íntimo” de Ricardo Mehedff (Brasil) que serão exibidas nas noites de quinta e sexta-feira no Auditório Paroquial de Avanca.



Portugal será o país com mais filmes exibidos nas competições do festival. Pela primeira vez na competição internacional de cinema estarão presentes os seguintes cinco filmes: “Limbo” de Pedro Sousa, “Já passou” de Sebastião Salgado e Pedro Patrocínio, “Loop” de Manuel Caeiro, “Hei-de morrer onde nasci” de Miguel Munhá, “Esta Noite Que Nos Chama” de Francisco Morais e Miguel Pinto.



A presença portuguesa na seleção internacional estende-se à televisão com documentários. O AVANCA 2017 será ainda o momento de estreia de vários filmes produzidos na região.



Paralelamente, serão exibidas mostras panorâmicas do cinema de países como a Itália, Japão, Croácia, Bulgária, Espanha, Hungria e Marrocos.

