No mapa dos fogos florestais, registavam-se, às 16:30, duas situações que estavam a dar trabalho aos bombeiros da região.



Em Avanca, Estarreja, meia centena de efetivos com apoio de 16 veículos e dois meios aéreos combatiam desde o meio da tarde um incêndio em povoamento florestal que deflagrou na zona das Senhora das Entre Águas e, por força do vento Norte, passou para o lugar das Brejas e Pardilhó.



No concelho de Aveiro, um fogo florestal em Mamodeiro mobilizava desde as 16:30 os soldados da paz. Cerca de duas dezenas de efetivos, com cinco viaturas e um meio aéreo estavam a combater as chamas.