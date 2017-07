Águeda: Entrega à comunidade do projeto de requalificação do Parque do Emigrante – Fase 1 25 jul 2017, 16:30 Realiza-se no próximo dia 28 de julho, 6ª feira, às 18:00, a entrega à comunidade de um projeto vencedor da edição 2015 do OP-Águeda: a “Requalificação do Parque do Emigrante – fase 1”, em Fermentelos.



O Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Gil Nadais, e os proponentes convidam todos os interessados para uma cerimónia informal, que assinala a entrega do projeto à comunidade, que terá lugar no referido Parque



Esta proposta previa a realização de um estudo paisagístico e visava a recuperação de áreas degradadas do Monumento e a colocação de pequenas estruturas de apoio à fruição do Parque e da Pateira, nomeadamente mesas, bancos, papeleiras e um bebedouro, bem como uma pequeno arranjo urbanístico e limpeza do monumento.



O projeto contou com a colaboração da Junta de Freguesia de Fermentelos, que efetuou a ligação da água e instalou a Esfera Armilar no Monumento do Emigrante, que havia sido furtada.



Sobre o Projeto “Requalificação do Parque do Emigrante”:



Proponente: João José Estima Pereira

Orçamento previsto: €27.000 (IVA incluído)

Apresentada na Sessão Participativa: Fermentelos

Votos na fase de Votação: 298

Âmbito: freguesia (Fermentelos)



Sobre o OP-Águeda:



É um mecanismo de Democracia Participativa que permite aos concidadãos maiores de 16 anos, naturais e/ou que vivem ou estudam no concelho de Águeda, decidirem sobre uma parte do orçamento municipal.



Em cada uma das edições de 2015 e 2016, o executivo municipal destacou uma verba de 500.000€ do orçamento e convidou todos os cidadãos a apresentar, debater, priorizar e votar propostas/projetos que pretendessem ver concretizados.



O OP-Águeda visa reforçar a participação dos cidadãos, fomentando uma sociedade civil forte, ativa e criativa, no caminho de um desenvolvimento sustentável do concelho e da promoção da qualidade. Município de Águeda

