A Câmara de Ílhavo abriu um regime especial gratuito de esterilização de animais que vierem a ser adotados no Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Ílhavo (CROACI), o canil municipal.



A medida decorre da entrada em vigor da Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, que estabelece a esterilização de animais errantes como forma de controlo da sua população.



A edilidade ilhavense decidiu antecipar o prazo definido. Além disso, lançará em breve um pacote de benefícios para a população com maior vulnerabilidade socioeconómica, seguindo as normas previstas no Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, "passando a dispensar comparticipação na Vacinação Antirrábica, na colocação de Identificação Eletrónica (colocação de microchip) e na esterilização do animal."



A campanha de adoção de animais alojados no CROACI procura "travar o problema do abandono e controlar o número de animais vadios e errantes na via pública."