Várias empresas vão pagar as propinas do 1.º ano do Mestrado Integrado de Engenharia Física (MIEF) da Universidade de Aveiro (UA) aos estudantes com as melhores notas de ingresso no curso.

A iniciativa pretende premiar os caloiros com as seis melhores médias entre os 14 e os 17,5, já que a UA isenta do pagamento das propinas todos os caloiros que concorram à academia com uma nota igual ou superior a esta última média. Este é o terceiro ano que o Departamento de Física (DFis) promove este prémio que visa ajudar a reduzir as necessidades de engenheiros numa área que é a terceira com maior taxa de empregabilidade do Ensino Superior nacional (ler artigo).