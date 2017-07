Eurobodyboard anima São Jacinto 25 jul 2017, 09:31 A praia de São Jacinto será palco do Aveiro Eurobodyboard Pro de 28 a 30 de julho, numa iniciativa da Câmara Municipal de Aveiro no âmbito da gestão do Centro de Alto Rendimento de Surf de São Jacinto. A prova integra a segunda etapa do ETB 2017 com duas competições (Open e Júnior), sendo esperados cerca de seis dezenas de atletas, nesta que será a segunda de quatro etapas que compõem o ETB 2017. Em Aveiro irão disputar-se 1.000 pontos e um prémio monetário de quatro mil euros. O ETB arranca em Santa Cruz, passa por Aveiro, seguindo-se as provas do País Basco (Espanha) e de Marrocos, estando ainda a etapa francesa por confirmar. É o quarto evento internacional que o mar de São Jacinto acolhe, depois de duas etapas do ETB (1999 e 2000) e do Mundial Bodyboard (1996), "sempre com grandes condições de mar." Em 2017, 17 anos depois do último evento, as provas internacionais estão de volta a São Jacinto e ao município de Aveiro, numa aposta para "receber provas internacionais dos desportos de ondas com regularidade, no âmbito das ações de dinamização do Centro de Alto Rendimento do Surf e de promoção turística de São Jacinto e do Município de Aveiro." Para além de todo o aspeto competitivo, a etapa do Aveiro EuroBodyBoard Pro 2017 pretende dar visibilidade às condições locais para a prática do surf e suas variantes, dar a conhecer e internacionalizar o CARSurf de São Jacinto. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

